В Москве задержали двух человек за попытку поджога по указанию из-за рубежа

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в двух районах столицы молодых людей, выполнявших противоправные задания по указанию кураторов из-за рубежа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Ночью в двух районах столицы мои коллеги задержали молодых людей, которые выполняли криминальные задания кураторов из-за рубежа", - написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, в Кривоарбатском переулке 19-летний житель Костромы облил бензином и поджег служебный автомобиль полиции. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками органов внутренних дел, подозреваемый доставлен в территориальный отдел. Возбуждено уголовное дело.

Примерно в то же время 17-летний житель Подмосковья подошел к контрольно-пропускному пункту ОМВД России по Хорошевскому району Москвы с канистрой бензина. По информации полицейских, он также стал жертвой мошенников, действовавших по аналогичной схеме.

Волк добавила, что в настоящее время все материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.