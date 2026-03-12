На полигоне МВО прошла тренировка операторов БПЛА, которых готовят для СВО

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На одном из полигонов Московского военного округа прошла тренировка по противодействию беспилотникам противника с военнослужащими по контракту перед их отправкой в зону спецоперации, сообщил сайт Минобороны.

"Обучаемые из числа операторов беспилотных систем с помощью дронов имитировали воздушного противника. Кроме того, в качестве мишеней для спаренных пулеметов и автоматов на турелях использовались имитации БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

Военнослужащие прошли занятия по стендовой стрельбе из гладкоствольных ружей, стрельбе из стрелкового оружия, пулеметов и турелей по воздушным целям, тактике действий в составе поста воздушного наблюдения по отражению налета противника, а также организации взаимодействия и применения мобильных огневых групп.

В процессе обучения инструкторы вносят изменения в программу подготовки специалистов с учетом передового опыта применения войск в зоне спецоперации.

"В условиях активного применения беспилотных систем различных типов обучение военнослужащих порядку борьбы с БПЛА и организации системы огня становится необходимым для любых военных специальностей", - сказано в сообщении.