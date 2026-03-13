Петербург третий день подряд бьет рекорды тепла

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге 13 марта обновлен суточный температурный максимум, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"Температура воздуха в Петербурге достигла плюс 8,4 градуса и преодолела отметку прошлого экстремума - плюс 8,3 градуса в 2004 году. Так что третий подряд рекорд в городе состоялся, но температура воздуха продолжает повышаться", - написал синоптик в соцсетях.

12 марта в Петербурге был побит суточный рекорд тепла, державшийся с 1921 года: воздух прогрелся до плюс 12,5 градуса. 11 марта температура достигла плюс 10,9 градуса, что также стало суточным максимумом.

Постепенное понижение температуры прогнозируют с воскресенья.