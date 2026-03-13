Турпоток в Москву в 2025 году достиг рекордных 26,5 млн человек

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Рекордное количество туристов - 26,5 млн человек - посетило Москву в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва (...) побила очередной рекорд - 26,5 млн туристов (...) Сотни тысяч предприятий зарегистрированы и работают в Москве. Это, конечно, генерирует большой поток делового туризма. Это культурная столица, в которой десятки первоклассных музеев, театров, киноконцертных залов", - сказал Собянин на церемонии вручения премий города Москвы в области туризма в пятницу.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, в 2025 году индустрия гостеприимства Москвы вновь побила рекорд по основным показателям: турпотоку, объему туристического потребления и вкладу отрасли в бюджет города. В частности, оборот туристского потребления вырос на 6,5% и превысил 1,8 трлн руб. Поступления в бюджет города от индустрии гостеприимства выросли на 6,5% и составили 250 млрд руб.

В пресс-службе уточнили, что главным драйвером развития отрасли по-прежнему является внутренний туризм. Так, в 2025 году столицу посетили 23,7 млн жителей других регионов страны. В топ-10 регионов с наибольшим числом туристических поездок в столицу входят Санкт-Петербург (1,7 млн туристических прибытий), Краснодарский край (1,0 млн), Тульская, Владимирская, Нижегородская и Ростовская области - по 0,8 млн, Калужская, Саратовская, Тверская области и Республика Татарстан - по 0,7 млн.

Растет число зарубежных туристов, сообщили в мэрии. В частности, в 2025 году в Москве побывали 2,8 млн иностранных гостей; общий туристический поток из стран дальнего зарубежья вырос на 16%. В число государств с наибольшим числом туристов входят Китай (473 тыс. туристов), Индия (109 тыс.), Турция (75 тыс.), Вьетнам (42 тыс.), говорится в сообщении.