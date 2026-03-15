ДТП с двумя трамваями произошло на северо-западе Москвы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Два трамвая столкнулись на северо-западе Москвы. Погибших нет, медики оказывают помощь пострадавшим, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Сегодня около 9:30 на улице Водников произошло ДТП с участием двух трамваев, следовавших по маршруту № 6", - говорится в сообщении.

Там добавили, что на улице Водников в районе остановки "Канал имени Москвы" задерживаются трамваи № 6. Маршрут временно изменен.

Причины и обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев, отмечается в сообщении.

В столичном департаменте транспорта позже сообщили о закрытии съезда с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе по направлению в центр. "На месте работают оперативные службы. Учитывайте временные ограничения при поездках в данный район", - говорится в телеграм-канале департамента.