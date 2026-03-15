ДТП с двумя трамваями произошло на северо-западе Москвы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Два трамвая столкнулись на северо-западе Москвы. Погибших нет, медики оказывают помощь пострадавшим, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Сегодня около 9:30 на улице Водников произошло ДТП с участием двух трамваев, следовавших по маршруту № 6", - говорится в сообщении.

Там добавили, что на улице Водников в районе остановки "Канал имени Москвы" задерживаются трамваи № 6. Маршрут временно изменен.

Причины и обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев, отмечается в сообщении.

В столичном департаменте транспорта позже сообщили о закрытии съезда с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе по направлению в центр. "На месте работают оперативные службы. Учитывайте временные ограничения при поездках в данный район", - говорится в телеграм-канале департамента.

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

До 18 человек возросло число пострадавших при столкновении трамваев в Москве

Уничтожено уже тридцать дронов, летевших на Москву

Тринадцать человек пострадали при столкновении трамваев на северо-западе Москвы

До 29 увеличилось количество сбитых БПЛА на подлете к Москве

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Количество сбитых БПЛА, летевших на Москву, достигло 28

Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" временно прекратили прием и выпуск самолетов

Аэропорт Внуково временно закрыт

Общее число дронов, уничтоженных на подлете к Москве, увеличилось до 44
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 751 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8658 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
