Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В столичном департаменте транспорта сообщили о возобновлении движения трамваев на северо-западе Москвы после ДТП с трамваями.

"Движение трамваев на северо-западе Москвы полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Авария с участием двух трамваев, следовавших по маршруту №6, произошла в воскресенье на улице Водников около 9:30 утра.

В результате инцидента пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей, сообщили в столичной Госавтоинспекции.