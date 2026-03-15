Трамваи в Москве столкнулись в воскресенье из-за сбоя системы управления вагоном

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Причиной столкновения двух трамваев на северо-западе Москвы стал сбой в работе системы управления вагоном, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Сервисная компания производителя трамвайных вагонов проводит дополнительное обследование всех подобных систем во всех вагонах этой серии, чтобы исключить подобные ситуации в будущем, отмечается в сообщении.

"За управлением вагона была опытный водитель со стажем 23 года. Она действовала профессионально и правильно, в строгом соответствии с должностной инструкцией", - отметили в дептрансе.

Авария с участием двух трамваев, следовавших по маршруту №6, произошла в воскресенье на улице Водников около 9:30 утра. В результате инцидента пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

