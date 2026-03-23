Власти Москвы ожидают рост числа курьеров с 120 тыс. до 200 тыс. к 2030 году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ожидается, что число курьеров в столице к 2030 году достигнет 200 тыс., а количество их поездок увеличится до 1,5 тыс. в сутки, сообщил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин на круглом столе "Совершенствование правового статуса средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения" в Совете Федерации.

Согласно презентации, которую продемонстрировал замглавы дептранса, с 2020 года количество курьеров в Москве увеличилось в 15 раз, в 6,5 раз выросло ежедневное число их поездок. В 2025 году совершалось 1,3 млн заказов в сутки.

Что касается гражданства курьеров, трудящихся на территории столицы, 52% из них - иностранные граждане с патентами, 41% - граждане России и 7% - граждане стран ЕАЭС.

Пронин сообщил, что 70 тыс. курьеров зарегистрировали в системе обработки данных ЦОДД; установили стандарты сумок и формы с обязательным наличием номеров.

Согласно презентации, аварийность на дорогах Москвы с участием курьеров составляет 3% от общего числа ДТП.