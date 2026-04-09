В Москве из-за снегопада прекращена аренда электросамокатов и велосипедов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Москве до улучшения погоды прекращена аренда аренды электросамокатов и велосипедов, сообщил Дептранс.

"Поездки в такую погоду могут быть небезопасными", - предупредили чиновники.

Владельцам личных самокатов и велосипедов также посоветовали не выезжать, пока в городе снег и гололедица.

С возвращением теплой погоды сервисы аренды продолжат работу.

В Москве мокрый снег ожидается до конца пятницы, из-за низкой температуры на дорогах возможна гололедица. Потепление в городе вероятно на выходных.

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

 Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

В Москве на выходные обещают потепление

 В Москве на выходные обещают потепление

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

Суд в Москве оштрафовал оператора связи на 1 млн руб. за неисполнение требований законодательства

СКР завел дело из-за отравления в Москве сотрудников Красноярского музыкального театра

На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

 На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

 Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

Собянин освободил от должности главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

Похолодание придет в Москву в воскресенье

 Похолодание придет в Москву в воскресенье

Власти Москвы сообщили о штатной работе оплаты проезда в столичном транспорте

 Власти Москвы сообщили о штатной работе оплаты проезда в столичном транспорте
