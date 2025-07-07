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В Москве за месяц за отсутствие аттестации оштрафовали 61 таксиста

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - С 6 июня Московская административная дорожная инспекция выявила 61 водителя такси без аттестации, они оштрафованы, сообщил на пресс-конференции заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С 6 июня 2025 года (...) предусмотрен штраф 5 тыс. руб., если аттестации у водителя такси нет. С 6 июня наша Московская административная дорожная инспекция составила уже 61 протокол административных правонарушений. Это из 1,5 тысяч проверенных водителей", - сказал он.

По его словам, "это единичные случаи от общего количества, что говорит о высокой дисциплинированности водителей такси, а также о повышении уровня сервиса в целом".

Заммэра отметил, что 180 тысяч водителей такси Москвы и Подмосковья уже прошли обязательную аттестацию.

Он сообщил о проработке вопроса о том, чтобы аттестацию на следующем этапе перевести полностью в офлайн, когда каждый водитель такси должен будет лично прийти в специальный центр для прохождения тестирования.

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафе в размере 5 тысяч рублей для водителей такси, которые не прошли обязательную аттестацию на знание правил работы.

С 1 марта аттестация стала обязательной для таксистов в Москве и Подмосковье. Водители могут сдать тест в любой удобный день онлайн через систему КИС "АРТ" и очно - в аттестационном центре. Аттестация проверяет знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси.

Максим Ликсутов Сергей Собянин Подмосковье Москва МАДИ
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