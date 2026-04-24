Поиск

Москвичи стали чаще обращаться к психологам и психотерапевтам

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Жители Москвы стали чаще обращаться за психологической и психологотерапевтической помощью, что связано с более высокими требованиями к качеству жизни и с более широкими возможностями по получению помощи, сообщил журналистам главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

"Москвичи стали охотнее, шире обращаться за психолого- и психотерапевтической помощью. Это факт. И это связано, на мой взгляд, в первую очередь, с более высокими требованиями к качеству жизни. И то, чем раньше человек смирялся, теперь он не хочет смиряться. И свои бессонницы, свои тревоги, он хочет что-то с ними сделать, чтобы их не было. И для этого обращаются к психологам, к психотерапевтам и не видят в этом для себя ничего опасного", - сказал Костюк журналистам на полях городского фестиваля психопросвещения "PSYFEST 2026: весеннее обострение".

Еще одной причиной, почему москвичи стали чаще обращаться за помощью, как уточнил Костюк, стало расширение возможностей по обращению к специалистам.

Чаще всего к врачам обращаются с тревожными состояниями и бессонницами.

Главный психиатр Москвы отметил, что "очень часто тревожные состояния проявляются какими-то недомоганиями, болевыми явлениями, функциональными нарушениями сердца, ощущениями, что не хватает воздуха (...) с которыми люди, которые это ощущают, обращаются не к психологам и психотерапевтам, а к врачам-терапевтам, к пульмонологам, к гастроэнтерологам".

"В Москве так выстроена работа, что все специалисты уже знают, какая может быть настоящая природа этих явлений, и направляют таких пациентов к специалистам в области психического здоровья. Это одна из таких наиболее частых причин, почему люди попадают на прием к врачу-психотерапевту, к медицинскому психологу", - добавил он.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

