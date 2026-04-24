В Москве арестован адвокат за пособничество во взятке на 30 млн рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест до 23 июня адвоката Руслана Русланова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили в Мосгорсуде.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал в отношении Русланова Руслана Аппаевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 июня 2026 года",- сообщили в суде.

По версии следствия, Русланов убедил передать ему 30 млн рублей "за гарантированное способствование изменению приговора в вышестоящих судебных инстанциях".