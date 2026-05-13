Движение на ряде улиц в центре Москвы возобновлено после временных ограничений

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В столичном департаменте транспорта сообщили, что ограниченное ранее движение на некоторых улицах в Москве открыто.

Так, движение возобновлено: на внешней стороне МСД в районе проспекта Мира; на ТТК в районе проспекта Мира в оба направления; на Смоленской площади; на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Спасская; на улице Красная Пресня; на улице Яузская, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Помимо этого, движение открыто: на Кремлевской набережной; Москворецкой набережной; Большом Каменном мосту; внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади; на улице Сретенка в районе дома 36; на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара; на съезде с улицы Енисейская в проезд Серебрякова; а также на проспекте Мира в районе дома 79 по направлению в центр.