В Москве средняя цена метра в пентхаусе впервые достигла 4 млн рублей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - На первичном рынке Москвы средневзвешенная цена предложения элитных пентхаусов впервые в истории сегмента достигла 4 млн рублей за квадратный метр, говорится в совместном исследовании "Аеон Девелопмент" и NF Group.

"По итогам I квартала 2026 г. средневзвешенная цена предложения пентхаусов в элитных новостройках впервые за всю историю сегмента достигла 4 млн рублей за кв.м, что на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в исследовании.

На первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, в том числе в сегментах "премиум" и "делюкс", в открытой продаже экспонировалось более 150 пентхаусов, что составляет 5% от суммарного количества квартир и апартаментов в сегменте (3,2 тысячи лотов по итогам марта 2026 года).
Эксперты подчеркивают, что доля таких лотов никогда не превышала 10%, а последние три года сохраняется на отметке 4-6%.

Цена предложения в пентхаусах на 76% выше среднерыночного показателя по сегменту, который составляет 2,3 млн рублей за квадратный метр по итогам первого квартала.

Ежегодно в Москве реализуется порядка 20 пентхаусов. В 2024 году было зарегистрировано около 40 сделок с пентхаусами, а в 2025 году - около 30.

Аеон Девелопмент NF Group Москва
