Съезд с Московского скоростного диаметра на 5-й проезд Подбельского временно закрыт

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о временном перекрытии съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на 5-й проезд Подбельского.

Для проезда в район Богородское пользуйтесь альтернативным маршрутом, сообщает телеграм-канал департамента.

В частности, дептранс советует двигаться прямо по МСД, далее выезжать на Щёлковское шоссе в сторону центра. Проезд к Открытому шоссе, Халтуринской и Большой Черкизовской улицам осуществляется через Щёлковское шоссе, уточнили в департаменте.

Кроме того, на участке МСД от Лосиноостровской улицы до Щёлковского шоссе временно изменена схема движения: движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне МСД; для движения открыты по две полосы в каждом направлении.

В дептрансе рекомендуют следить за дорожными знаками и пользоваться навигатором при планировании маршрута.

В воскресенье вечером столичный департамент транспорта сообщил, что на участке МСД от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе временно закрыто движение в обоих направлениях. В понедельник утром сообщалось, что на участке МСД от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе изменена схема движения. Внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне.

С 18 мая временно не взимается плата на участках МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов. Правила оплаты на других участках МСД остаются

