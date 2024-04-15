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Подросток-"зацепер" проехался на "Сапсане" из Москвы в Петербург

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержали подростка, который "зацепом" добрался из Москвы на высокоскоростном поезде, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

17-летний москвич планировал таким образом проехать в Петербург и обратно ради адреналина.

Экстремала задержали по прибытии на Московский вокзал северной столицы, сообщает транспортная полиция.

В отношении него составили протоколы по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте) и части 5 статьи 11.1 КоАП РФ (проход по железнодорожным путям в неположенном месте). Также с ним провели профилактическую беседу.

До приезда матери юношу поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. На родителей составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Высокоскоростной поезд "Сапсан" развивает скорость до 250 км/ч.

Зацепинг - молодежная субкультура, представители которой пытаются проехать снаружи поездов, например, на крышах, переходных площадках, в открытых кузовах вагонов, в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава. Эти попытки нередко заканчиваются их гибелью.

МВД Петербург Сапсан Москва
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