В Подольском округе Подмосковья временно запретили аренду электросамокатов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В городском округа Подольск временно запретили аренду электросамокатов - до заключения специального соглашения о взаимодействии между администрацией муниципалитета и операторами кикшеринга, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Чиновники объяснили это решение участившимися инцидентами и авариями с участием электросамокатов, которые создают угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения.

Всем кикшеринговым компаниям, работающим в округе, уже направлено официальное уведомление.

Ранее кикшеринг уже был ограничен или запрещен в Солнечногорске, Котельниках, Люберцах, Раменском и Лобне.

В мае Минтранс Московской области сообщил, что в регионе разработаны единые требования к организации работы кикшеринга, которые определяют зоны присутствия и ограничения работы электросамокатов, а также их максимально допустимое количество в округе.