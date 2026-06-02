В Подольском округе Подмосковья временно запретили аренду электросамокатов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В городском округа Подольск временно запретили аренду электросамокатов - до заключения специального соглашения о взаимодействии между администрацией муниципалитета и операторами кикшеринга, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Чиновники объяснили это решение участившимися инцидентами и авариями с участием электросамокатов, которые создают угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения.

Всем кикшеринговым компаниям, работающим в округе, уже направлено официальное уведомление.

Ранее кикшеринг уже был ограничен или запрещен в Солнечногорске, Котельниках, Люберцах, Раменском и Лобне.

В мае Минтранс Московской области сообщил, что в регионе разработаны единые требования к организации работы кикшеринга, которые определяют зоны присутствия и ограничения работы электросамокатов, а также их максимально допустимое количество в округе.

Минтранс Подольск Подмосковье
Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

