Депздрав опроверг информацию об ударе молнии рядом с мальчиком в Москве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Информация об ударе молнии в Москве рядом с 12-летним мальчиком, которому якобы стало после этого плохо, не подтвердилась после осмотра врачами, госпитализация подростку не нужна, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Медицинская бригада скорой помощи осмотрела 12-летнего мальчика, его состояние оценено как стабильное, в госпитализации он не нуждался", - говорится в сообщении.

В депздраве отметили, что предварительное предположение об ударе молнии по результатам осмотра не подтвердилось.

Ранее в СМИ появилась информация, что молния ударила в Москве в тренажёры на искусственном газоне, после этого 12-летний мальчик упал, у него резко заболели глаза.