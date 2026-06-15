Поиск

Депздрав опроверг информацию об ударе молнии рядом с мальчиком в Москве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Информация об ударе молнии в Москве рядом с 12-летним мальчиком, которому якобы стало после этого плохо, не подтвердилась после осмотра врачами, госпитализация подростку не нужна, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Медицинская бригада скорой помощи осмотрела 12-летнего мальчика, его состояние оценено как стабильное, в госпитализации он не нуждался", - говорится в сообщении.

В депздраве отметили, что предварительное предположение об ударе молнии по результатам осмотра не подтвердилось.

Ранее в СМИ появилась информация, что молния ударила в Москве в тренажёры на искусственном газоне, после этого 12-летний мальчик упал, у него резко заболели глаза.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гидрометцентр заверил, что повторения субботних ливней в Москве на этой неделе не ожидается

 Гидрометцентр заверил, что повторения субботних ливней в Москве на этой неделе не ожидается

Ливень с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник

 Ливень с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник

Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА на подлете к Москве

Жуковский закрыт, Домодедово работает по согласованию

 Жуковский закрыт, Домодедово работает по согласованию

На подлете к Москве сбито четыре БПЛА

Рекордное количество осадков выпало на востоке Москвы

 Рекордное количество осадков выпало на востоке Москвы

В дептрансе Москвы предупредили о возможном изменении маршрутов транспорта

 В дептрансе Москвы предупредили о возможном изменении маршрутов транспорта

В полиции сообщили о двух погибших в ДТП с маршруткой в Одинцово

Два БПЛА сбиты на подлете к Москве

Один человек погиб и более десятка пострадали в ДТП с маршруткой в Одинцово
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2666 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9918 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов