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Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 43

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 43 беспилотников, летевших по направлению к столице.

"43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Мах.

Ранее Собянин информировал об уничтожении 42 дронов на подлете к Москве. Несколько беспилотников ВСУ достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Кроме того, в результате падения одного из беспилотников незначительные повреждения были зафиксированы на территории торгового центра "Садовод".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, сообщил, что один беспилотник попал в многоквартирный дом в Жуковском, проводится эвакуация жителей. Обломки другого дрона попали на кровлю торгового центра "Белая дача", произошло возгорание.

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