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Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации в четверг 43 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

"43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Мах.

Ранее в четверг сообщалось о 42 сбитых на подлете к столице дронах. Несколько беспилотников ударили по Московскому НПЗ, также в результате падения обломков БПЛА поврежден столичный ТЦ "Садовод".

Москва беспилотник
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