Володин пообещал еще более жесткий ответ РФ на украинские удары

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко.

"Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно", - сказал Володин в интервью информационной службе "Вести" на телеканале "Россия 24".

Он добавил, что "мы со своей стороны должны постараться сделать все для того, чтобы приблизить победу".