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ФАС взяла на контроль ситуацию с топливом в Калужской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Калужское отделение Федеральной антимонопольной службы взяло на контроль ситуацию с ценами на топливо на калужских автозаправках, сообщили "Интерфаксу" в региональном Министерстве конкурентной политики.

"Цены резко подняли небольшие АЗС и маленькие региональные сети, на которые приходится около 20% рынка. Очереди на заправках крупных компаний вызваны ажиотажным спросом и носят временный характер", - сообщили в ведомстве.

Спрос на ходовые марки автомобильного топлива особенно вырос на севере области и на границах с соседними регионами.

Как подчеркнули в министерстве, крупные компании по просьбе региональных властей создали двухнедельный запас самых ходовых марок бензина. Запас дизельного топлива рассчитан на три недели.

ФАС Калужская область
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