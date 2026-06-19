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Губернатор Подмосковья сообщил о 18 поврежденных домах в результате последних ударов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье в результате атаки БПЛА 18 июня повреждения получили 18 многоквартирных домов, сообщил в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в пятницу.

В том числе 13 домов повреждены в Котельниках, два - в Люберцах, по одному - в Раменском, Жуковском и Балашихе.

"Специалисты управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех объектах и оценивают объем восстановительных работ. После этого совместно с Фондом капитального ремонта определим подрядчиков и приступим к восстановлению", - заверил глава региона.

Незначительные повреждения будут устраняться силами муниципалитетов и управляющих компаний.

Он также сообщил о гибели восьмилетней девочки.

Ранее губернатор сообщал о 17 пострадавших.

Андрей Воробьев Подмосковье Котельники Балашиха Московская область Люберцы Жуковский
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