Губернатор Подмосковья сообщил о 18 поврежденных домах в результате последних ударов
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье в результате атаки БПЛА 18 июня повреждения получили 18 многоквартирных домов, сообщил в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в пятницу.
В том числе 13 домов повреждены в Котельниках, два - в Люберцах, по одному - в Раменском, Жуковском и Балашихе.
"Специалисты управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех объектах и оценивают объем восстановительных работ. После этого совместно с Фондом капитального ремонта определим подрядчиков и приступим к восстановлению", - заверил глава региона.
Незначительные повреждения будут устраняться силами муниципалитетов и управляющих компаний.
Он также сообщил о гибели восьмилетней девочки.
Ранее губернатор сообщал о 17 пострадавших.