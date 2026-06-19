Ребенок погиб после атаки БПЛА 18 июня в подмосковном Раменском

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Девочка погибла во время пожара в результате атаки беспилотников 18 июня в подмосковном Раменском, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в пятницу.

"К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Раменском во время пожара погибла восьмилетняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала", - написал Воробьев в своем канале в мессенджере Мах.

Он отметил, что семье окажут всю необходимую помощь и поддержку.

"Для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты", - добавил глава региона.