Сотрудники лже-обменника в "Москва-Сити" похитили у москвича $100 тысяч

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Москвич потерял $100 тысяч, который хотел обменять в фиктивный пункт обмена валюты, организованный мошенниками в "Москва-Сити", один из предполагаемых сообщников мошенников задержан, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Это гражданин страны ближнего зарубежья, его задержали сотрудники угрозыска Пресненского района. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, злоумышленник и его сообщники на короткий срок арендовали апартаменты в комплексе "Москва-Сити". Затем разместили в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу. На предложение откликнулся житель столицы, который продал автомобиль на территории иностранного государства. Ему предупредили, что по правилам в зоне обслуживания обменного пункта может находиться только один человек.

Прибыв на Пресненскую набережную, москвич доверил $100 тысяч своему знакомому, который поднялся в апартаменты и отдал деньги сотруднику пункта для пересчета. Тот удалился в комнату и долгое время не возвращался. Позже оказалось, что он покинул жилище через второй выход и вместе с двумя соучастниками скрылся.

Сумма ущерба в рублевом эквиваленте составила 7,4 млн рублей.

Полицейские задержали одного из подозреваемых в хостеле на Таллинской улице. По его словам, рюкзак с деньгами он передал своему знакомому, так как у него возник конфликт с другим сообщником. Следователь МВД возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Подозреваемый арестован.