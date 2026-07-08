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В РФ ввели запрет на экспорт дизельного топлива

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт дизельного топлива из России введен в среду, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании правительства под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов. Наращиваем дополнительные объёмы производства за счёт нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок ещё на один год", - сказал Новак, перечисляя меры поддержки внутреннего рынка.

Ранее он сообщал, что рассматривается полный запрет на экспорт дизельного топлива.

В апреле правительство ввело эмбарго на экспорт бензина, оно действует до конца июля.

Также с 1 июня до 30 ноября 2026 года действует временный запрет на экспорт авиакеросина из России.

Как сообщалось, в РФ в 2026 году традиционный всплеск потребления топлива в связи с сезоном отпусков наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи топлива на АЗС.

На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин в РФ, согласно данным Росстата, ускоряется.

Путин, комментируя ситуацию в конце июня, отмечал, что текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоинфраструктуре некритичен, нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов.

Александр Новак Владимир Путин
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