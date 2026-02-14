До конца 2032 года в Москве планируется строительство 34 станций метро

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Строительство 34 станций, трех электродепо и порядка 83 км линий московского метро планируется до конца 2032 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

В прошлом году ввели в эксплуатацию два электродепо - "Южное" и "Столбово", достроили первый этап Троицкой линии и начали проходку тоннелей второго, который пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки, также стартовала проходка тоннелей Бирюлёвской линии.

Также продолжается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии и строительство Рублёво-Архангельской линии. Арбатско-Покровскую ветку продлевают от действующей станции "Щёлковская" до "Гольяново", которая станет конечной.

Всего в работах по прокладке тоннелей сейчас одновременно работают 11 проходческих щитов, добавил мэр.