Число поездок сервиса Whoosh за 5 месяцев выросло на 2%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Количество поездок, совершенных пользователями сервиса кикшеринга Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") за пять месяцев, составило 37,4 млн, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в сообщении компании.

В том числе в Латинской Америке количество поездок составило 1,1 млн, что на 20% превышает показатель за январь-май прошлого года.

Компания отмечает, что ключевым результатом отчетного периода стала сильная динамика мая - первого активного месяца сезона в России: количество поездок по группе выросло на 15% - до 17,8 млн. При этом в России и странах СНГ рост числа поездок в мае также составил порядка 15% (до 16,7 млн).

"Майская динамика подтверждает операционный разворот после сдержанного начала сезона и эффективность выбранной стратегии на 2026 год. Компания делает основной акцент не на капиталоемком расширении парка, а на повышении отдачи от существующего флота: более точной расстановке самокатов в точках спроса, росте доступности, улучшении продуктовых сценариев и повышении оборачиваемости каждой единицы парка. Такой подход позволяет Whoosh наращивать количество поездок и пользовательскую базу без закупок нового флота в 2026 году", - говорится в сообщении.

По итогам пяти месяцев общее количество СИМ (средства индивидуальной мобильности - ИФ), подключенных к сервису Whoosh, составило 239 тыс., увеличившись на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Латинской Америке парк СИМ возрос в два раза - до 20,9 тыс. самокатов.

На конец мая 2026 года количество зарегистрированных аккаунтов Whoosh составило 36 млн (рост на 21%), в том числе в Латинской Америке - 5,5 млн (рост на 77%).

Количество поездок на активного пользователя (пользователь, совершивший хотя бы одну поездку на транспорте Whoosh за период - ИФ) за январь-май увеличилось на 11% - до 11,6. В Латинской Америке этот показатель сократился на 5% - до 5,9.

Количество локаций, обслуживаемых сервисом Whoosh, на конец мая выросло до 80 с 69 за тот же период 2025 года. В Латинской Америке компания нарастила число локаций до 15 с 7.

Как отмечается в сообщении, Латинская Америка остается одним из ключевых драйверов дальнейшего роста Whoosh. В регионе компания продолжает масштабироваться в городах с привлекательной unit-экономикой, перераспределяя парк из менее маржинальных локаций в России, при этом увеличивая ресурс СИМ в центре восстановления самокатов.

"Существенная часть прироста флота в Латинской Америке пришлась на конец отчетного периода. Поэтому вклад нового парка в поездки, выручку и EBITDA должен в большей степени проявиться в последующие месяцы сезона", - уточняет компания.

"Май стал важным подтверждением того, что наша операционная модель обеспечивает возвращение к росту. Фокус 2026 года для нас остается неизменным: эффективность, денежный поток и качество роста. Мы видим, что существующий парк может работать лучше, чаще использоваться и приносить больше выручки на единицу флота. Это важно для маржинальности бизнеса, свободного денежного потока и последовательного укрепления баланса", - приводятся в сообщении слова генерального директора Whoosh Дмитрия Чуйко.