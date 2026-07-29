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В Подмосковье с собственника впервые попытаются взыскать затраты на уничтожение борщевика

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье впервые начали процедуру по взысканию затрат на ликвидацию борщевика Сосновского с собственника частного участка, сообщило областное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Это произошло в Клину. Сначала собственника уведомили о необходимости уничтожить борщевик. Он в срок не исполнил это требование. Тогда муниципалитет провел обработку этого участка самостоятельно. Затраты на ликвидацию борщевика собственник обязан возместить в течение двух месяцев. В случае отказа средства будут взысканы в судебном порядке.

"Ежегодно в Подмосковье проводятся работы по ликвидации борщевика на муниципальных землях. В этом году это более 23,4 тысячи гектаров. При этом на частных участках ответственность за его удаление лежит на собственниках. Новый механизм позволяет подключать муниципалитет в тех случаях, когда владелец не принимает мер. Это дает возможность быстрее реагировать на очаги произрастания борщевика и сокращать его дальнейшее распространение", - прокомментировал глава подмосковного Минсельхоза Виталий Мосин.

Новая практика реализуется в рамках регионального законодательства, которое позволяет органам местного самоуправления проводить работы на частных территориях при бездействии владельцев. Сейчас такие же мероприятия запланированы еще на 14 земельных участках в округе - решения принимаются, в том числе на основании обращений жителей.

Клин Минсельхоз Подмосковье Виталий Мосин
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