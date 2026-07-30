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В Москве на Бауманской улице велокурьер столкнулся с трамваем

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Москве на Бауманской улице велокурьер столкнулся с трамваем маршрута 50, курьер госпитализирован, в трамвае никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

По предварительным данным, аварию спровоцировал велокурьер, который нарушил правила и не уступил дорогу трамваю. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Дептранс уточнял, что ДТП произошло около 13:40 у остановки "Метро Бауманская" на трамвайных путях. Из-за этого возникла задержка в движении трамваев №№ Т2, 4, 43 и 50. О том, что движение восстановлено, стало известно в 14:12.

Дептранс ГИБДД Москва Бауманская улица Метро Бауманская
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