Движение открыто на внешней стороне Садового кольца в центре Москвы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Московский департамент транспорта сообщил, что движение открыто на внешней стороне Садового кольца в центре столицы.

"Движение открыто на внешней стороне Садового кольца от Кудринской площади в сторону Парка Горького; от Житной улицы до Маяковского тоннеля; от Житной улицы до Краснохолмского моста", - говорится в сообщении в канале департамента в Max в субботу вечером.

Позже в дептрансе проинформировали, что движение также открыли на внешней стороне Садового кольца от Житной улицы до улицы Старая Басманная.

Затем департамент объявил, что в центре столицы возобновили движение трамваи Т1, Т2 и А.

Как сообщалось, движение временно закрыто на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу, съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок. Кроме того, нет движения на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и на съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

Ранее стало известно о взрыве в кафе в районе Кудринской площади в центре столицы, в результате которого трое погибли, 15 пострадали