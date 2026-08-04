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В Москве 8 и 9 августа будут перекрывать улицы из-за триатлона

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В центре, на западе и северо-западе Москвы в ближайшие выходне - 8 и 9 августа - будут перекрывать движение в связи с проведением соревнований "Лига триатлона и Ironstar Москва", сообщил Дептранс.

8 августа поэтапно закроют движение с 6:00 до 23:30 на улицах Крылатской, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, 1905 года, Смоленской и Лужники; на набережных Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Гончарной, Москворецкой, Котельнической, Краснохолмской, Подгорской, Берниковской, Николоямской, Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Головинской, Лефортовской, Сыромятнической, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Академика Туполева и Устьинской.

Также в субботу будут перекрывать движение на мостах Карамышевском, Бородинском, Крымском, Малом Устьинском и Астаховском; на бульварах Смоленском и Зубовском, в боковом проезде Крылатской улицы и Крымском проезде; На Звенигородском шоссе; на проспекте Маршала Жукова; на Смоленской-Сенной площади.

9 августа с 7:00 до 20:30 нельзя будет проехать по Крылатской улице от д. 14 до улицы Нижние Мневники.

8 августа с 07:30 до 20:00 временно будет ограничено движение по трем полосам с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении на Госпитальном мосту.

Помимо этого, на участках ограничений 8 августа с 00:01 до окончания мероприятия временно будет запрещена парковка.

Дептранс Лужники Москва Мневники триатлон
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