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"Мосгортранс" сообщил об инциденте с автобусом м87 на юге Москвы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - На юге Москвы произошел инцидент с автобусом м87, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", не уточнив природу инцидента.

"Сегодня около 15:10 на Загорьевской улице, у дома 25, произошел инцидент с участием автобуса м87. Причины инцидента установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с Ликинским автобусным заводом - производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла", - говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, на Загорьевской улице у рейсового автобуса лопнуло колесо. Пострадала девушка, сидевшая в салоне над колесной аркой, ее доставили в больницу.

Мосгортранс Загорьевская улица Ликинский автобусный завод
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