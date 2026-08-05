Поиск

Расписание поездов на Ярославском направлении МЖД изменится 8-9 и 15-16 августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил об изменении графика движения поездов на Ярославском направлении МЖД по выходным в ближайшие две недели из-за ремонтных работ.

"8, 9, 15 и 16 августа изменятся параметры движения поездов на Ярославском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, с 00:00 до 16:00 у поездов "в область", следующих от Ярославского вокзала до станции "Лосиноостровская", изменится платформа отправления, интервал движения частично увеличится до 20 минут. Часть поездов "на Москву" от станции "Мытищи" до Ярославского вокзала не будут останавливаться на станциях "Лось", "Яуза", "Маленковская", "Москва-3", "Тайнинская" и "Перловская", интервал движения частично увеличится до 15 минут.

В указанный период будет проведен капитальный ремонт второго главного пути "Москва - Ярославская - Лосиноостровская", отмечается в сообщении.

МЖД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Домодедово проверят состояние водных объектов после повреждения склада бытовой химии

Собянин считает ненужным переводить экономику на военные рельсы

 Собянин считает ненужным переводить экономику на военные рельсы

Сбиты четыре БПЛА, летевшие к Москве

В Москве завершили реставрацию Дома Мельникова

Воробьев сообщил о десяти пострадавших от БПЛА в Чехове

Пять человек погибли, шестеро ранены в результате атаки БПЛА на Московскую область

Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

В Москве к середине недели жара усилится

Сильная жара ожидается в среду, четверг и пятницу в Москве

Собянин пообещал, что виновные в теракте на Кудринской площади будут найдены

 Собянин пообещал, что виновные в теракте на Кудринской площади будут найдены
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3463 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10944 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов