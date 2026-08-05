Расписание поездов на Ярославском направлении МЖД изменится 8-9 и 15-16 августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил об изменении графика движения поездов на Ярославском направлении МЖД по выходным в ближайшие две недели из-за ремонтных работ.

"8, 9, 15 и 16 августа изменятся параметры движения поездов на Ярославском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, с 00:00 до 16:00 у поездов "в область", следующих от Ярославского вокзала до станции "Лосиноостровская", изменится платформа отправления, интервал движения частично увеличится до 20 минут. Часть поездов "на Москву" от станции "Мытищи" до Ярославского вокзала не будут останавливаться на станциях "Лось", "Яуза", "Маленковская", "Москва-3", "Тайнинская" и "Перловская", интервал движения частично увеличится до 15 минут.

В указанный период будет проведен капитальный ремонт второго главного пути "Москва - Ярославская - Лосиноостровская", отмечается в сообщении.