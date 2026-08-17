Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в Москве перенесен на 2027 год

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесен на следующий год, заявили организаторы мероприятия в понедельник.

"Вынуждены сообщить, что по независящим от организаторов причинам проведение XVIII международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" перенесено с 2026 г. на 2027 г.", - говорится в сообщении на странице оргкомитета в соцсети VK.

По информации организаторов, сроки проведения фестиваля в следующем году объявят дополнительно.

Фестиваль "Спасская башня" проводится в Москве с 2007 года. За это время в нем приняли участие коллективы почти из 60 стран.