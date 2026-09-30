Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Домодедово и Жуковский работают по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Домодедово и Жукрвский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее приостановили работу аэропорты Сочи, Пензы и Саратова.