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Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Домодедово и Жуковский работают по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Домодедово и Жукрвский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее приостановили работу аэропорты Сочи, Пензы и Саратова.

Москва Домодедово Жуковский
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