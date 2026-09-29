Отопление в Москве начнут включать 1 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Москве 1 октября приступят к включению отопления; подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"1 октября приступаем к включению отопления в Москве. В столице постепенно холодает, и, чтобы в домах было тепло, в четверг начнем включать отопление", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. "В первую очередь дадим отопление в садиках, школах и больницах. Затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности", - отметил мэр.

Работы по подготовке к сезону были завершены в срок. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода, подготовлены аварийные бригады и необходимая техника, добавил Собянин.