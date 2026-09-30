Домодедово и Жуковский работают по согласованию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.

"Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении агентства в Max.

В ведомстве добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов

