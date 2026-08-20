Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование рэпера Лигалайза

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова, признанного в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщили в ведомстве в четверг.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Меньшикова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Меньшиков был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ).

При этом, находясь за пределами РФ, рэпер продолжил в одной из соцсетей распространять сообщения и материалы без указания на то, что он иноагент, пояснили в прокуратуре.

Меньшиков был внесен в список иноагентов в декабре 2024 года. После этого музыкант неоднократно подвергался штрафам за нарушение деятельности иноагента.



