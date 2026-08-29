Ограничения движения сняты в центре Москвы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Движение вновь открыли в центре Москвы, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Все временные ограничения движения транспорта в центре сняты. Движение открыто", - говорится в его сообщении в мессенджере Мах в субботу.

Ранее в дептрансе сообщали о перекрытиях движения на Новоарбатском мосту по направлению в центр, на внутренней стороне Садового кольца в районе Зубовского Бульвара, на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до проезда Девичьего Поля в каждом направлении, на Боровицкой площади, на Кремлевской набережной по направлению в центр и на Большом Каменном мосту при движении в центр.