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Движение вновь перекрыто в нескольких районах Садового кольца и на Новоарбатском мосту

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Движение вновь закрыто в ряде районов Садового кольца и на Новоарбатском мосту, сообщает столичный департамент транспорта в субботу.

"Движение временно закрыто на Новоарбатском мосту по направлению в центр, на внутренней стороне Садового кольца в районе Зубовского Бульвара, на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара", - говорится в сообщении дептранса, размещенном в мессенджере Мах.

Ранее в департаменте уже информировали о перекрытиях движения на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал, на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара и на Новоарбатском мосту по направлению в центр.

Позднее в дептрансе сообщили о восстановлении движения на западе Москвы на Можайском шоссе в районе Аминьевского шоссе по направлению в центр и на съезде с Осенней улицы на Рублевское шоссе по направлению в область.

"Движение открыто", - сообщается в канале дептранса в Мах.

В настоящее время ограничения движения действуют в центре столицы. Так, движение перекрыто на Боровицкой площади, на Кремлевской набережной по направлению в центр, на Большом Каменном мосту при движении в центр, а также на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до проезда Девичьего Поля в каждом направлении.

Москва
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