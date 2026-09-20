Собянин заявил, что Киеву не удалось сорвать выборы в Москве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Украина сделала все возможное, чтобы сорвать выборы в Госдуму РФ, в том числе в Москве, но ему это не удалось, в столице зафиксирована рекордная явка, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, входящий в пятерку лидеров списка "Единой России".

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в воскресенье вечером провел совещание с региональными отделениями партии о предварительных итогах голосования.

"Дмитрий Анатольевич, вы абсолютно правы, когда сказали, что противник (...) сделал все возможное, чтобы сорвать выборы, изменить ситуацию политическую в стране. Особенно это касается Москвы. Потому что последние два месяца десятки тысяч беспилотников были направлены на Москву, на Подмосковье, на наш регион. И противник был убежден, что он, конечно, достигнет своего результата. Но результат оказался прямо противоположным", - сказал Собянин Медведеву.

По его словам, в Москве тоже рекордная явка на выборы в Государственную Думу.

"Граждане, наоборот, консолидировались вокруг своего лидера - Владимира Владимировича Путина, консолидировалась вокруг идеи суверенитета и сильной нашей страны", - заявил мэр.

Собянин добавил: "По предварительным итогам голосования мы видим, что позиции "Единой России" существенно укрепляются - и по результатам по партийным спискам, и по одномандатным округам. Но с другой стороны это, конечно, накладывает на нас огромную ответственность, особенно в сегодняшних непростых условиях. Тысячи пожеланий, наказов избирателей, конечно, будут основой нашей дальнейшей работы".

По его словам, "подсчет предстоит подвести, но очевидно, что выборы состоялись, состоялись достойно".

Московский градоначальник также передал привет городам-побратимам - Луганску и Донецку: "Я очень рад, что у них такие замечательные результаты, такая активность".

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходили в текущем году с 18 по 20 сентября.

Проводилось более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате будет замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября проводились выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, проходили выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.