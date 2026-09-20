В Москве соединили ключ расшифрования для подсчета электронных голосов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В столице после завершения голосования на выборах депутатов Госдумы в Московской городской избирательной комиссии (МГИК) состоялась церемония соединения ключа расшифрования электронного голосования.

Ранее, до начала выборов, для защиты результатов электронного голосования ключ был разделен на пять частей. Их хранителями были: руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве Вадим Ковалев; зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут; председатель Мосгордумы Алексей Шапошников; председатель Совета муниципальных образований города Москвы Владимир Дудочкин; член ЦИК РФ Людмила Маркина.

"Теперь, когда поступили последние электронные голоса, а хранители соединили части ключа воедино, мы начали процедуру их подсчета. Отмечу, что Москва традиционно показала высокую электоральную активность", - сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в воскресенье вечером.

Она напомнила, что бумажные бюллетени комиссии подсчитывают вручную по специальной процедуре. Каждая комиссия работает в своем темпе. После подсчета итоговые протоколы отправляются в территориальные избирательные комиссии (ТИК), оттуда в МГИК. Только после того, как все протоколы - и протокол электронного голосования, и протоколы традиционного голосования с участков - окажутся в системе ГАС "Выборы", можно будет говорить об итоговых результатах выборов по округам, сообщила Кириллова.

"Процедуры разделения и соединения ключа расшифрования электронного голосования призваны обеспечить защиту итогов электронного голосования. Как всегда, все прошло открыто и максимально прозрачно, до момента соединения ключей ни и кого не было возможности узнать промежуточные результаты выборов. Только теперь коллеги из Мосгоризбиркома начали подсчет голосов, и скоро мы узнаем, какой выбор сделала Москва", - заявил в свою очередь руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Общественный штаб продолжает работу и внимательно следит за ходом подведения итогов голосования. На данный момент все процессы происходят в штатном режиме, отметил Ковалев.

Москвичам были доступны все способы голосования, сделать выбор они могли в режиме онлайн или на избирательных участках. На участках была возможность голосовать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем.

Выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября. Жители округа Щукино также голосовали за депутатов в органы местного самоуправления.

Гости столицы, заранее подавшие заявления через "Мобильный избиратель", могли проголосовать за депутатов Госдумы в Москве, избиратели из шести регионов (Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей) дополнительно получили возможность выбрать здесь высших должностных лиц своих регионов.