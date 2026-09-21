Собянин сообщил, что бюджет РФ в 2026 г. получит от Москвы более 6 трлн рублей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU -Москва серьезно развивает экономический потенциал России; в текущем году столица обеспечит поступление в федеральный бюджет более 6 трлн рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Чисто с бюджета с территории Москвы в РФ в этом году поступит больше 6 трлн рублей на всякий случай, и это серьезная история с учетом того, что если в 2010 году у нас была пропорция 60 на 40 в пользу Москвы, то сейчас 40 на 60 в пользу РФ, то есть произошел коренной сдвиг межбюджетных отношений в пользу РФ", - сказал Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума 2026.

По его словам, Москва "серьезно развивает экономический потенциал страны".

"Москва - это 23% ВРП (валового регионального продукта - ИФ) нашей страны", - отметил мэр.