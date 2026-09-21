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Собянин сообщил, что помощь Москвы регионам достигла рекордного объема

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Москва в этом году оказала поддержку около 60 регионам РФ, уровень финансовой помощи достиг рекордных объемов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Все последние годы, понимая сложности федерального бюджета, сложности региональных бюджетов, сложности экономики, ситуацию, связанную со специальной военной операцией, Москва активно участвует в федеральных вопросах и поддержке регионов", - сказал Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума (МФФ-2026).

По его словам, уровень поддержки регионов Москвой достиг в этом году рекордных объемов.

"В этом году мы достигли рекордного уровня объема (поддержки - ИФ). Не буду шокировать этими цифрами, но это вопросы, связанные с поддержкой участников СВО, их семей, это огромная совместная работа с воздушно-космическими силами противовоздушной обороны Москвы. Это вопросы, связанные с поддержкой наших побратимов - Донецка, Луганска, Крыма, Севастополя, десятка других регионов. Там и Курская, и Белгородская, и Брянская области и так далее", - отметил Собянин.

"Мы в этом году оказали помощь порядка 60 регионам в разной степени в разных формах и так далее", - уточнил мэр.

По его словам, речь идёт о поддержке, в том числе тех проектов, которые имеют не региональное, а федеральное значение.

Сергей Собянин
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