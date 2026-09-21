Поиск

Пассажиров высадили из поезда на желтой линии метро для проверки состава

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиров высадили из поезда на станции "Площадь Ильича" Калининской линии московского метро для проверки состава, движение на ветке осуществляется в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского метро.

"Движение на Калининской линии в графике. Ранее на "Площади Ильича" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала.

метро Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Синоптики объявили об окончании бабьего лета в Москве

 Синоптики объявили об окончании бабьего лета в Москве

Собянин высказался против переноса столицы РФ из Москвы в другой регион

 Собянин высказался против переноса столицы РФ из Москвы в другой регион

Собянин назвал экономические показатели Москвы "непростыми, но не трагичными"

Выборы в Москве завершились штатно

В Подмосковье госпитализированы 17 пострадавших в результате ночной атаки дронов

Два человека погибли в аварии на МКАД с участием "Газели"

Пострадавший из-за атаки БПЛА в Подмосковье мужчина скончался в больнице

Прокуратура Москвы предостерегает о недопустимости нарушений избирательного законодательства

Пять человек пострадали из-за атаки БПЛА в Подмосковье, среди них председатель УИК

Двум десяткам человек потребовалась помощь после атаки дронов в Подмосковье
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11875 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3753 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов