Пассажиров высадили из поезда на желтой линии метро для проверки состава

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиров высадили из поезда на станции "Площадь Ильича" Калининской линии московского метро для проверки состава, движение на ветке осуществляется в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского метро.

"Движение на Калининской линии в графике. Ранее на "Площади Ильича" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала.