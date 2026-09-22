Гроза и сильный ветер ожидаются в Московской области во вторник и в ночь на среду

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - МЧС России предупреждает жителей Подмосковья о грозе, которая прогнозируются со второй половины вторника и до ночи среды.

"Дождь, гроза, в дневные и вечерние часы при грозе порывы ветра до 15 м/с ожидается в Московской области во второй половине дня, вечером 22 сентября и в первой половине ночи с 22 на 23 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Мах.

В свою очередь столичный комплекс городского хозяйства также предупредил о грозе, которая ожидается в Москве во вторник.



"В отдельных районах города идет дождь. По прогнозам синоптиков, до 22:00 в столице ожидаются дождь, гроза. При грозе - усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.