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Сотрудница московского банка задержана за хищение более 5,7 млн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Столичная полиция задержала работницу банка по подозрению в краже более чем 5,7 млн рублей, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По данным полиции, 45-летняя работница банка дала признательные показания.

Ранее в полицию обратился сотрудник службы безопасности коммерческого банка. Он сообщил, что из хранилища похищено более 5,7 млн рублей. Задержанная, отметили в полиции, которая имела доступ к кассовым операциям и ключам от хранилищ, в течение почти двух месяцев похищала деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ (кража), добавил Васенин.

Москва Владимир Васенин МВД
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