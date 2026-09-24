Сотрудница московского банка задержана за хищение более 5,7 млн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Столичная полиция задержала работницу банка по подозрению в краже более чем 5,7 млн рублей, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По данным полиции, 45-летняя работница банка дала признательные показания.

Ранее в полицию обратился сотрудник службы безопасности коммерческого банка. Он сообщил, что из хранилища похищено более 5,7 млн рублей. Задержанная, отметили в полиции, которая имела доступ к кассовым операциям и ключам от хранилищ, в течение почти двух месяцев похищала деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ (кража), добавил Васенин.