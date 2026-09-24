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Ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве и области в четверг

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ветер с порывами до 17 м/с ожидается местами в Москве в четверг, сообщили в столичном главке МЧС.

"В период с 15:00 до 19:00 24 сентября местами в Москве сохранится юго-восточный ветер с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max.

В МЧС по Московской области также предупредили о непогоде: ветер с порывами до 17 м/с прогнозируются в регионе до 19:00. Ведомство рекомендует быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

МЧС РФ
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