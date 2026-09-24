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Суд рассмотрит иск о возмещении 113 млн рублей за ущерб почве от мусора в Новой Москве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Щербинский районный суд в ноябре рассмотрит иск о возмещении ущерба в размере 113 млн рублей за повреждение почвы из-за отходов в Саларьево.

"Щербинский районный суд города Москвы назначил на 16 ноября 2026 года судебное заседание по иску о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате нарушения законодательства об отходах производства и потребления", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

В иске указано, что "в результате проверки на трех земельных участках, расположенных в д. Саларьево, выявлено размещение отходов 4 класса опасности". "Данные участки используются коммерческими организациями под размещение отходов производства и потребления. Согласно экспертной оценке, причинен вред почвам как объекту окружающей среды на общую сумму 113 032 543 рублей", - сообщили в суде.

В прокуратуре Москвы сообщили, что доступ на территорию ограничен, земельные участки используются для сбора, транспортирования, обработки, размещения отходов.

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